Conte e Lukaku si cercano, ma tra i due si inserisce l’Arabia

Inutile specificare che la svolta sul mercato in casa Napoli verrà dalla cessione di Osimhen. Anche l’eventuale trattativa Lukaku. Ne scrive il CdS. “Romelu Lukaku adora Conte (come rivelato anche recentemente), l’allenatore pensa a lui per il dopo Osimhen, ma intanto tra i due s’inserisce l’Al-Ittihad. Venti d’Arabia tra il Napoli e Romelu, appena rientrato al Chelsea dal prestito alla Roma ma con gli inglesi che ora chiedono la clausola da 44mln di euro. Lukaku è uno dei grandi nomi che i signori della Saudi Pro League avrebbero già voluto portare in Arabia Saudita a suon di dollaroni, come raccontato dallo stesso bomber belga che alla fine s’è arreso ai dubbi. Dubbi che oggi non avrebbe. Tra l’altro, il Chelsea ha un bisogno impellente di vendere: rientra nel novero dei club di Premier a rischio sanzione (economica e in classifica), per mancato rispetto dei parametri di Profit and Sustainability, ovvero il Fair Play finanziario. Il tempo limite per realizzare plusvalenze e incassi è fissato al 30 giugno: ecco perché Lukaku è un’occasione di mercato, potrebbero anche bastare 20-25 milioni. Il Napoli ha da giocarsi anche la carta Conte, anche se prima c’è da lavorare per l’uscita di Osimhen”.

