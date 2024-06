“Napoli, hai scelto uno dei migliori allenatori al mondo ma ora piedi per terra. Sui procuratori…”

Beppe Accardi, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, che dopo aver annunciato Antonio Conte sono ora proiettati al mercato.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha scelto uno dei migliori allenatori al mondo ed uno che è bravo a fare il suo lavoro. Mi auguro che De Laurentiis abbia la capacità di farlo lavorare bene e di non entrare in contrasto. Spero si siano chiariti nel modo migliore possibile per far cominciare una bella storia. Anche se io dico sempre di rimanere con i piedi per terra perché, non si sa mai, tutti e due, Conte e De Laurentiis, si possono sempre beccare. Vedo molto bene l’arrivo di Oriali perché lui potrebbe fare da ammortizzatore tra De Laurentiis e Conte. Secondo me Conte proverà a rigenerare qualche calciatore azzurro che ha qualità importanti ma vorrà pure che il Napoli intervenga pesantemente sul mercato. Lukaku, per esempio, è una scelta importante e non comoda. Ci sono allenatori capaci di far rendere alcuni calciatori non al massimo, ancora di più. Credo che con l’arrivo di Conte la situazione legata a Di Lorenzo si metta a posto. Penso che siano persone troppo intelligenti per cadere in un errore del genere. Stamattina ho letto una dichiarazione di De Sica il quale avrebbe detto di essere più libero e di sentirsi meglio da quando è scaduto il contratto con De Laurentiis. Per ciò che concerne i procuratori non è vero che ricattano ma fanno solo il loro lavoro. È giusto e sacrosanto che i contratti vanno rispettati, come dice De Laurentiis, ma è altrettanto giusto che se un giocatore ha un contratto in scadenza possa fare le sue giuste rivendicazioni. Poi credo che il presidente del Napoli sia l’ultimo a poter fare delle dichiarazioni del genere – stop ai ricatti degli agenti dei calciatori – perché lui ha sempre fatto le cose come diceva lui o non le faceva. Quindi credo che sia uno dei pochi a poter fare quelle dichiarazioni”.