“LUKAKU CHIAMA CONTE” – Antonio/Romelu “E’ una coppia celebre”. Il costo è appetibile

Lukaku e il feeling con il tecnico che pensa a lui per il Napoli se Osi andrà via: «È il miglior allenatore che abbia avuto finora in carriera»

Romelu conferma il rapporto speciale con Antonio nato all’Inter «sì, nessuno come conte»

Con il Chelsea ha un contratto fino al 2026 a 12 milioni netti

Ha una clausola di 44 milioni di euro m a può andare via anche per 20-25

L e coppie celebri: quante ne volete?

Nella vita, nello spettacolo, nella musica, nel calcio.

Attaccanti innanzitutto, gemelli del gol o di scudetto come Osi e Kvara, i bei ricordi del Napoli, ma ora c’è Antonio Conte, il nuovo che avanza nei meandri di una rifondazione che spazzerà via il brutto ma anche un po’ di bello. E che magari dal passato tirerà fuori una di quelle coppie famose: categoria allenatori-giocatori.

L’uno il totem dell’altro. L’uno la passione professionale dell’altro: e quella di Romelu Lukaku, centravanti con una storia inequivocabile alle spalle, è proprio lui. Il signor Antonio: «Il miglior allenatore che abbia avuto finora in carriera?», già Romelu. Dica, faccia il nome: «Conte».

Una storia già scritta e letta.