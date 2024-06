Il commento di Mimmo Carratelli:”La prima esigenza è uno spogliatoio senza scontenti”

Il nome e la carriera del tecnico salentino sono una garanzia, le condizioni operative sono molto diverse. Il calciomercato non sarà facile anche se il Napoli ha buone disponibilità economiche per portare a casa giocatori importanti. Ma prendere in un solo colpo Higuain, Albiol, Reina, Callejon, Mertens, Ghoulam, Jorginho, Koulibaly, come successe con Benitez, non è ripetibile. Conte, comunque, ha idee chiare su come puntellare la rosa ex campione d’Italia per raggiungere immediatamente il primo obiettivo, piazzare il Napoli tra le prime quattro per tornare in Champions, esigenza vitale per le casse azzurre, poi potrà completare la costruzione di una squadra altamente competitiva nei tre anni che lo legano al Napoli, nessuna condizione capestro in un rapporto leale nel rispetto di ruoli e mansioni.