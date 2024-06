Lo staff di Conte non prevede Sinatti: non sarà confermato

Il Mattino si è soffermato sullo staff di Antonio Conte al Napoli e, da quanto si evince, Francesco Sinatti non farà parte del gruppo azzurro: “Il vice allenatore sarà Stellini, il vero braccio destro il fratello Gianluca, Abbruscato sarà assistente. Il ministro degli esteri designato è un pezzo di storia come Lele Oriali. Via tutto il vecchio Napoli: Sinatti non verrà confermato, c’è Coratti come preparatore atletico. Napoli per Conte è nei racconti del vecchio amico, il professor Gian Piero Ventrone: l’ultima volta in città è stato per i funerali dello storico suo preparatore. Nelle prossime ore si capirà se lo staff medico guidato da Raffaele Canonico resterà ancora. In queste ore lo staff sarà a Castel Volturno, forse non oggi per motivi organizzativi”.

