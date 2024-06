Gianluca Monti, giornalista di Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Modulo di Conte?

Il Napoli farà una squadra secondo i suoi parametri e tenendo conto delle caratteristiche chieste da Conte per esprimere al meglio la sua idea di calcio. Il 3-5-2 fu sperimentato da Conte al San Paolo contro il Napoli di Mazzarri, a lui piacciono le due punte vicine già dai tempi di Siena. Oggi il Napoli ha solo Raspadori come seconda punta, ma sono dell’idea che a Napoli non ci sia proprio una rivoluzione.

Juan Jesus?

Può andar via, anche se io me lo terrei stretto come alternativa al braccetto di sinistra. Magari Natan nei tre dietro può anche fare il centrale perchè ha un buon piede. Il Napoli non stravolgerà la rosa, farò ciò che deve e lo farà bene. Il Tottenham non è stata la sua migliore espressione, ma non vi dimenticate dove partì con quel Tottenham. Il Napoli avrà dei rientri dai prestiti che potrebbero servire a Conte, gente tipo Gaetano e Folorunsho. Poi Lindstrom pure gli potrebbe tornare utile come esterno in un ipotetico 3-4-3.

Buongiorno?

E’ un difensore moderno, così come lo è Calafiori”.