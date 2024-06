Giuseppe Cannella e l’ipotesi Lukaku per il Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario: “Che Lukaku si stia proponendo tra le righe al Napoli è anche logico. Con Conte ha toccato le vette più alte della sua carriera, ma bisogna trovare un accordo con il Chelsea. È un obiettivo concreto. Porterebbe al Napoli tanta esperienza e gol sicuri. Conte sa come gestirlo e ha vinto all’Inter insieme al belga. Si creerebbe subito una positività diversa. Alla Roma è comunque riuscito a fare tanti gol, anche se non è stato messo nelle condizioni di giocare al meglio. Cessione Osimhen per le lunghe? Non credo. Ha un buon procuratore e da tempo si sa del suo addio. Il suo staff avrà già delle opportunità tra le mani, quindi non dovremo aspettare molto per cederlo. Ci sono tante clausole da rispettare, ma con qualche contropartita può andar via e far comodo doppiamente al Napoli. Chi vuole Osimhen si è già mosso. E penso proprio al PSG. Conte e Manna dovranno iniziare un percorso costruttivo e i presupposti sono giusti. Con l’avvento di Oriali e di tutto lo staff, lo spogliatoio verrà scandagliato tra colloqui ed interviste individuali. I calciatori dovranno confermare la voglia di rimanere o esprimere quella di partire. Da lì, poi, partirà il mercato vero e proprio. Il Napoli dovrà mettere in atto un programma pluriennale che porterà la squadra nuovamente in alto tra Serie A ed Europa”.

