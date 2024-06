Conte/Manna, più di un summit: i ruoli dove intervenire

Hanno lavorato già in maniera “ufficiosa”, adesso anche ufficialmente. Antonio Conte e Giovanni Manna hanno avuto più di un’ occasione per confrontarsi e stabilire come agire nella costruzione del Napoli 2024-25. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, i due avrebbero individuato in 6 il numero di elementi da acquisire per rinforzare la rosa azzurra: “Tra Antonio Conte e Giovanni Manna c’è stato già più di un summit per delineare i ruoli carenti in cui bisognerà assolutamente intervenire per rendere la rosa competitiva. In linea generale, il numero degli acquisti delineati dal duo Conte-Manna è di 6. Nel dettaglio, il Napoli ha individuato in due difensori, un mediano, un esterno a tutta fascia ed un centravanti, le pedine fondamentali per rinforzare una rosa che a Conte già piace così com’è di base anche se necessita di essere puntellata come spiegato in precedenza”.

