CdS – Due i difensori di cui necessita il Napoli, e torna in lista un vecchio pallino di ADL

Il Napoli ha bisogno di almeno due difensori, il nome più richiesto dal club partenopeo è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno, ma è tornato in lista anche un vecchio pallino di De Laurentiis, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Buongiorno, però, non è l’unico uomo in lista: saranno due, presumibilmente, gli arrivi in difesa. E così il ds ha parlato anche con l’agente di Mario Hermoso, 28 anni, spagnolo svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid: la richiesta d’ingaggio, per il momento, non convince. E ancora: in occasione della breve vacanza alle Baleari, Adl ha incontrato Gino Pozzo a Formentera, così, all’improvviso, e l’argentino dell’Udinese, Nehuen Perez, è tornato all’orizzonte. Ha 23 anni e il Napoli lo ha già trattato e quasi acquistato a gennaio: vecchio pallino, insomma. Proprio come Merih Demiral, 26 anni, il turco ex Atalanta e Juve, ora Al-Ahli. Per tutti i ruoli della fascia destra, invece, piace il brasiliano Vanderson del Monaco, 22 anni”.

