Castellacci: “Conte? Il Napoli ha fatto la scelta migliore! Ha uno staff di professionisti enormi”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Enrico Castellacci, specialista nella Medicina dello Sport:

“Ho un ricordo estremamente positivo dell’Europeo di Conte. Riuscì a far giocare in maniera egregia la squadra e senza quell’epilogo non troppo felice ai calci di rigore poteva finire molto bene. Pensate che i tifosi quando tornammo ci accolsero come se avessimo vinto gli Europei.

Lo staff di Conte è fatto di professionisti enormi, d’altronde con Antonio se non si è professionisti non ci si può andare d’accordo. A lui non scappa nulla e nella preparazione delle partite è micidiale, è uno dei pochi allenatori ad ottenere dai giocatori il 110% perchè è attento a tutto. Mi aspetto molto lavoro da parte del giocatori perchè troveranno una persona che sa fare squadra, sa essere carismatico, sa il fatto suo e sa preparare i ragazzi in maniera eccezionale.

Napoli perchè Conte può rilanciare la squadra. Antonio è meticoloso, è molto attento anche alla dieta dei giocatori e per quanto riguarda gli allenamenti, sono molto duri, frequenti, ma tante ore le perderanno davanti al video per guardare le partite e gli errori commessi. Vuole delle garanzie, su questo non c’è dubbio, ma credo davvero che De Laurentiis abbia fatto la migliore scelta in un momento non troppo felice delperchè Conte può rilanciare la squadra. Antonio è meticoloso, è molto attento anche alla dieta dei giocatori e per quanto riguarda gli allenamenti, sono molto duri, frequenti, ma tante ore le perderanno davanti al video per guardare le partite e gli errori commessi.

Costantino Coratti è un ragazzo delizioso, preparatissimo e vive in simbiosi con Antonio. Loro si trovano a menadito, ma tutto lo staff è composto da ragazzi eccezionali e non lo dico per piaggeria, ma proprio perchè li conosco molto bene e abbiamo lavorato a lungo e duramente insieme. Mi dispiacque moltissimo quando andò via e anche lui lasciò la maglia azzurra con tanto dispiacere, ma ora ne prende un’altra che porterà in alto”.