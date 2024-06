Sky: “Langue l’offerta per il nigeriano. Buongiorno? Cairo è una bottega cara”

“Per l’ufficialità di Conte è oramai un conto alla rovescia, sono escluse sorprese di sorta, domani potrebbe arrivare l’annuncio. Si tratta di un grande colpo per il Napoli che si rilancia subito con un grande allenatore. Sistema di gioco? Siamo per scontato sia il 3-5-2 ma potrebbero anche esserci sorprese, come in 4-2-4, non escludo scorre – ha detto il giornalista di Sky Luca Mrchetti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– che Conte possa voler continuare il lavoro svolto da Spalletti per salvaguardare il valore tecnico del Napoli. Kvara? Il Napoli dovrebbe procedere al rinnovo per resistere a super offerte che potrebbero arrivare per il georgiano. Poi c’è da dire che l’azzurro ha un contratto ancora lungo con il club partenopeo ed i contratti vanno rispettati così come li rispetta la Società che non abbassa gli ingaggi dopo stagioni deludenti. Kvara è stato lanciato nel grande calcio dal Napoli che è stato l’unico club a credere in lui e ad acquistarlo quando non era conosciuto. Dobbiamo considerare che anche un rinnovo siglato nella stagione appena conclusasi non avrebbe messo il Napoli al riparo da eventuali offerte per Kvara. Osimhen? Al momento nessuna offerta concreta, resta viva l’ipotesi dello scambio con Lukaku con il Chelsea che però si sta concentrando su profili più giovani del nigeriano. Il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato e in ballo ci saranno cifre molto alte. Ngonge? È un calciatore con ottime potenzialità nonché un investimento importante del Napoli. Conte può esaltarlo. Erede Osimhen? Lukaku con Conte ha uno storico molto positivo. Servirebbe di certo un attaccante con grande fisicità, alla Lukaku appunto. Oriali? Figura importante, che porta esperienza ma anche grande carattere. IL Napoli ha bisogno di figure forti, decise, come lo stesso Conte. Oriali sarà il portavoce dello spogliatoio e dell’allenatore presso la Società, è giusto che venga da fuori perché – fossero rimaste a coprire questo ruolo manager già presenti in Società – magari a Conte sarebbe suonata come una figura di parte, al di là della specchiata professionalità dei protagonisti. Buongiorno? Piace al Napoli ma non solo, è un difensore con carattere, personalità, velocità e buone doti tecniche che possono addirittura implementarsi. Il Torino è una bottega cara, non scende i suoi gioielli, bisogna vedere come si svilupperà la vicenda”.

