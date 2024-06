Mercato, in casa Napoli si scaldano le piste Buongiorno e Lukaku

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato intervenuto a Sky Sport 24, il Napoli – che nella mattinata di oggi ha annunciato Antonio Conte quale nuovo allenatore – sarebbe la prima scelta di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e già cercato dal club azzurro nelle ultime sessioni di mercato.

“Alessandro Buongiorno è la prima scelta di Napoli, ci sarebbe anche l’Inter che però per muoversi in quel reparto avrebbe bisogno prima di un’uscita. Poi c’è la vetrina degli Europei, che il giocatore e il Torino possono attendere per capire che tipo di mercato internazionale si può apire per Buongiorno.

Il Napoli c’è, è la squadra più concreta. Col Torino non si è seduta ancora per la trattativa ma ha parlato con l’entourage, ha fatto capire che son pronti a prenderlo. Ha parlato anche con Conte, perché Conte parlerà con tutti i giocatori che il Napoli vuole. Quindi c’è una voglia forte di prendere Buongiorno, capiremo i tempi e l’eventuale concorrenza, ma il Napoli fa sul serio”.

Nelle idee azzurre non c’è soltanto il capitano granata: ecco che in queste ultime ore, sempre stando a quanto riporta l’emittente satellitare, per l’attacco è forte il nome di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo l’annata in prestito alla Roma. L’arrivo del belga è legato alla cessione di Osimhen, ma a giocare un ruolo decisivo potrebbe essere la presenza di Antonio Conte in panchina. In questo momento il Napoli, nella corsa all’ex Inter, sarebbe in vantaggio sul Milan. Per il club rossonero la prima scelta è rappresentata da Joshua Zirkzee del Bologna: contatti vivi con l’entourage dell’olandese.