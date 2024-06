Jacomuzzi: “Chissà se opererà lo scouting o Conte ha già delle idee”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, Presidente Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Conte è, per il Napoli, il miglior colpo possibile?

“Può darsi di si, può darsi di no. Dipende dalle idee del presidente e della società, quali sono gli obiettivi. Se si vuol vincere subito, è una scelta adeguata. Se, invece, si vuole impostare un percorso sui giovani, è un discorso diverso”

Con Conte, si porrà il veto sulla cessione di Kvaratskhelia?

“Se perde già Osimhen, è logico che chieda la conferma di Kvara. Sono due ottimi giocatori. Bisogna anche comprendere che le risorse derivanti dalla cessione di Osimhen andranno reinvestite e, proprio in questo caso, si rischia che i club gonfino i prezzi di quelli che sono i calciatori seguiti dal Napoli”

Chi possono essere i nomi attenzionati dal Napoli per sostituire Osimhen?

“Sono profili europei, ricercati un po’ da tutti i club. Bisognerà vedere cosa tirerà fuori lo scouting del Napoli o se Conte abbia già delle idee, visto che ha allenato in Inghilterra. Le valutazioni, però, andranno fatte in fretta, il rischio è che i buoi scappino dal recinto”

Quanto potrebbe dare Alessandro Buongiorno al Napoli?

“Può dare molto. È un ragazzo molto utile. Ha qualità fisiche, tecniche, ma sono la sua umiltà ed applicazione che danno fiducia per il futuro. Se arrivasse in un big team come il Napoli, dunque, potrebbe dare molto, assurgere a sicurezza per i compagni di squadra. Ricordiamo, inoltre, che è italiano”

Romelu Lukaku può essere un profilo da tenere in considerazione?

“Conte vuole sempre un punto di riferimento in avanti, e questo potrebbe essere Lukaku. Il gioco di Conte sfrutta gli esterni in funzione del supporto al centravanti. È il tipo di giocatore che può interessargli, anche in considerazione della capacità del tecnico di rivitalizzarlo. Per quanto riguarda la fattibilità dell’affare, spetterà ai dirigenti operare. Al Chelsea, visto anche l’arrivo di un tecnico emergente come Maresca, può accadere di tutto. È assurdo quello che sta accadendo lì, potrebbero anche regalare qualche calciatore”

