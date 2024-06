Il leccese ha fretta di mettersi al lavoro in prima persona

I piani

Per il momento, non ci sono vacanze in calendario prima del raduno che ha fissato il 7 luglio a Castel Volturno, tre giorni prima la partenza per il ritiro di Dimaro. Ha molto apprezzato la scelta del club di non disputare amichevoli internazionali e di affidarsi alla canonica preparazione tra i boschi del Trentino prima e dell’Abruzzo poi. La trova ideale per conoscere i calciatori e iniziare una preparazione atletica. Stellini e il fratello Gianluca guideranno la delegazione che a inizio della prossima settimana visiterà le sedi dei due ritiri estivi. Sa che c’è da lavorare molto per ricostruire quelle certezze che sono andate perse in questa ultima stagione. Non pensa che bisogna azzerare tutto, non crede che sia una rosa da epurare. Anzi, ha la sua lista di “recuperabili”. Ha chiesto (e ottenuto) di essere informato in anticipo su eventuali partenze di big. De Laurentiis con lui è stato chiarissimo: i parametri del club, in ogni caso, non cambieranno. Tradotto: il monte ingaggi non supererà i 75 milioni di euro (dunque, il quinto o sesto della serie A) e non verranno inseguiti calciatori sul mercato che vadano oltre l’asticella dei 35-40 milioni come prezzo di cartellino (e i 3,5 milioni di ingaggio). Pazienza e umiltà da parte di tutti. E obiettivo chiaro: la conquista di un posto in Champions. Fonte: Il Mattino