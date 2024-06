L’ex Bari De Vezze conosce bene Conte: “Non ha la bacchetta magica, ma…”

L’ex calciatore del Bari ed attualmente alla Virtus Mola, Daniele De Vezze, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal:

“Conte non ha la bacchetta magica, e nemmeno pozioni magiche, ma solo tanta preparazione, rispetto e coerenza rispetto a quello che fa. Io l’ho avuto tanto tempo fa a Bari e già lì si capiva che era un top-player degli allenatori. Vincemmo quel campionato e sicuramente si intuivano le sue capacità. Empatia con le sue squadre? Lui è una personale leale e diretta, e quindi già per questo viene rispettato molto dai calciatori perché non è sempre così. Ma con lui non ci sono vie di mezzo, perché se riesci ad entrare subito in empatia con lui allora va bene altrimenti non resta altra scelta che andare via. Secondo me ha scelto Napoli perché ha una grande dote è un compattatore. Riesce ad unire squadra, società e ambiente, perché gli piace molto ricostruire come accaduto al Chelsea e all’Inter. Riesce a trasformare le squadre in qualcosa di unico, e se al Tottenham non è riuscito ha farlo è perché a volte capita di non riuscire nei tuoi piani”.