La Marca: “Conte sarà il vero colpo del mercato estivo, è un tecnico che sposta gli equilibri”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Antonio Conte – “Sarà il vero colpo del mercato estivo della nostra Serie A. È un tecnico che sposta gli equilibri e il suo arrivo in azzurro ribadisce le ambizioni del club partenopeo che, dopo la stagione così complicata vissuta quest’anno, vuole ritornare ad essere protagonista in maniera prepotente”.

Mercato Napoli – “Credo che nonostante la mancata qualificazione in Champions League, con la presenza di Conte in panchina l’appeal del Napoli sul mercato sarà importante. I nomi che vengono accostati al club partenopeo – Chiesa, Buongiorno e Lukaku – sono davvero di primissima fascia. Da questo punto di vista, ritengo che verrà fatto un mercato funzionale e congeniale alle idee del tecnico. Piace anche l’idea che si stia puntando su profili di una certa fisicità, visto che il Napoli da questo punto di vista la scorsa stagione ha sofferto parecchio”.

Gyokeres e Lukaku – “Gyokeres, per caratteristiche soprattutto fisiche e di attacco alla profondità, sarebbe il sostituto ideale di Osimhen, chiaramente la valutazione fatta dallo Sporting è di quelle importanti; pertanto, bisognerà vedere anche come si muoveranno i club inglesi, che non hanno nascosto il loro interesse per il talento scandinavo che una stagione fa è stato prelevato dal club lusitano dal Coventry in Championship. Tra i tanti nomi accostati, lo svedese è forse il centravanti più completo e maggiormente pronto a diventare la punta titolare del Napoli. Sempre in attacco non trascurerei l’ipotesi Lukaku, sono convinto che con Conte può ritornare ai livelli di quel giocatore devastante visto nei primi anni dell’Inter”.

Javi Guerra – “Profilo molto interessante, giocatore che nonostante la sua giovane età vanta campionati importanti con il Valencia. È un giocatore tecnico ma che abbina anche una certa fisicità visto che si tratta di un centrocampista di 1.87 cm. Lo reputo un centrocampista completo, capace di recuperare palloni e di far ripartire velocemente l’azione visto che possiede un’ottima visione di gioco. È un giocatore bravo ad inserirsi e a sfruttare le sue doti balistiche soprattutto dalla media distanza. Ha il potenziale per diventare un giocatore importante e credo che sia il momento giusto per imbastire un’operazione con il Valencia, visto che probabilmente è attenzionato dalle big spagnole ed inglesi”.