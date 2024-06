Il Napoli punta tutto su Buongiorno: è stato espressamente richiesto da Conte

Piccola curiosità: della folta pattuglia di giocatori di proprietà del club azzurro che faranno ritorno alla base c’è anche il giovane e promettente centrocampista centrale Coli Saco: 31 presenze e sette reti con l’Ancona di Roberto Boscaglia. Il 22enne maliano è stato convocato dalla sua Nazionale per le amichevoli preparatorie alle Olimpiadi ed è probabile il Ct Éric Chelle lo inserisca nella spedizione africana a Parigi.Se il Buongiorno si vede dal mattino, il Napoli è in prima fila per il possente difensore centrale del Torino su cui però la concorrenza si fa sempre più serrata.

Il club azzurro ha puntato da tempo il giocatore del Toro e della Nazionale per arginare quelle drammatiche voragini registrate nella stagione appena passata agli archivi. Alessandro Buongiorno , 25 anni tra due giorni e contratto fino al 2028 con i granata, risponde all’identikit espressamente richiesto da Antonio Conte per rendere il pacchetto arretrato del Napoli un bunker. Ma sul capitano del Toro si è scatenata una vera e propria asta.

Napoli si è spinto ad aprire il portafogli fino a 35 milioni di euro (più bonus) o eventuali contropartite tecniche. Ma l’interesse di altri top club – italiani e stranieri (con la Premier in prima linea) – rischia nella migliore delle ipotesi di fare andare l’operazione per le lunghe. Manna sta lavorando di cesello per piazzare un colpo che garantirebbe una certa impermeabilità alla difesa azzurra, considerando che Buongiorno è un mancino che può giocare tranquillamente sia come centrale, sia come braccetto di sinistra. Cairo si sfrega le mani: chiede(va) una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro per il suo cartellino con il prezzo che potrebbe ancora levitare. Ilsi è spinto ad aprire il portafogli fino a 35 milioni di euro (più bonus) o eventuali contropartite tecniche. Ma l’interesse di altri top club – italiani e stranieri (con la Premier in prima linea) – rischia nella migliore delle ipotesi di fare andare l’operazione per le lunghe.sta lavorando di cesello per piazzare un colpo che garantirebbe una certa impermeabilità alla difesa azzurra, considerando che Buongiorno è un mancino che può giocare tranquillamente sia come centrale, sia come braccetto di sinistra.