Il Napoli, in tempi non sospetti, si è tutelato sulla continuità contrattuale di Osimhen…….

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Peppe Cannella, mediatore calcistico. Di seguito, un estratto dell’intervista.

C’è la possibilità che Osimhen resti a Napoli?

“A livello di contratto è abbastanza coperto. Il Napoli, in tempi non sospetti, si è tutelato sulla continuità contrattuale, ed è nella posizione di poter accettare determinate offerte. Naturalmente, molto dipenderà dal giocatore. Qualora manifestasse la volontà di andar via, fare muro contro muro non servirà a nulla”

Chi considera incedibile tra gli azzurri?

“La stragrande maggioranza di questa rosa, al di là degli investimenti della scorsa estate, è di grande valore. Naturalmente, però, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Se un giocatore manifesta la volontà di andar via, ci sono i presupposti per poterlo cedere a buon prezzo e reinvestire. De Laurentiis, con la scelta di Conte, si è messo a dormire su due guanciali d’oro in tal senso”

Natan, Cajuste e Lindstrom: ha intravisto delle qualità nei calciatori acquistati dal Napoli la scorsa estate? Che stagione è stata per loro?

“Le aspettative erano tante. Magari, ci si aspettava un crack come seppe esserlo Kvaratskhelia. L’annata ha bruciato un po’ tutti. Quando una squadra non gira ed una stagione è insoddisfacente, la qualità dei singoli ne risente. Sono tutti ingiudicabili. Di Lindstrom cosa volete che vi dica? Non ho mai visto una giocata incredibile, ma l’arrivo di Conte può garantire un cambio di passo per tutti. È come quanto accaduto a De Ketelaere al Milan”

Per Lindstrom un prestito alla De Ketelaere potrebbe essere la giusta soluzione?

“Il Napoli di quest’anno non ha la fretta di imporsi nelle diverse competizioni. Può anche avere l’aspettativa di vederlo all’opera con presupposti diversi, un nuovo tecnico e senza pressioni. De Ketelaere ha sfruttato un contesto peculiare, con Gasperini che ha sempre saputo valorizzare i giovani talenti. Non è detto che possa accadere lo stesso per Lindstrom. Personalmente, non ritengo opportuno girarlo in prestito”