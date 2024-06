Il Napoli farà di tutto per convincere Di Lorenzo a sposare il progetto targato Conte!

Rimanendo in tema difensivo, il club azzurro farà di tutto per convincere Di Lorenzo a sposare il nuovo progetto targato Conte. E non è escluso che sarà proprio l’allenatore a trasmettergli gli stimoli giusti per continuare a sgroppare sulla fascia con la… fascia sul braccio.

La Juve resta alla finestra. Giuntoli non aspetta altro che l’occasione opportuna per fiondarsi sul cursore di fascia e nel caso prende sempre più piede l’ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa che farebbe il percorso inverso. L’attaccante non sembra il profilo adatto per lo scacchiere di Thiago Motta e potrebbe essere spedito altrove. Occhio però alla concorrenza della Roma. A centrocampo s’impone un sostituto di Zielinski che andrà all’Inter, scrive Il Mattino.