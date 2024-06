Il fatto si complica: Maresca vuole trattenere Lukaku

Prima di tutto la firma di Conte, poi la questione Osimhen. Il nigeriano che vuole la Premier ed un tecnico a cui (al suo posto) non dispiacerebbe Lukaku. Non sembra sia così semplice…L’ ANSA, in merito, riporta:

“Il Chelsea sembrava pronto a lanciare l’offerta mettendoci dentro anche Lukaku al Napoli, ma per ora è tutto fermo, viste anche le valutazioni necessarie di Enzo Maresca, il nuovo allenatore dei Blues che oggi ha firmato e che dalle voci inglesi non sarebbe innamorato di Osimhen, e anzi vorrebbe tenere Lukaku. C’è poi il Paris Saint Germain che sembra tentato di ricostruire la coppia di star del Napoli, provando anche a investire oltre 100 milioni per Kvaratskhelia, facendo dimenticare con il duo da scudetto Mbappé, che va al Real Madrid. Ma l’offerta per Osimhen non sarebbe ancora giunta al Napoli, che invece prova a resistere all’assalto all’esterno sinistro georgiano. Per il nigeriano c’è ora pure l’interessamento dell’Arsenal, che cerca l’arma decisiva per riuscire a battere il Manchester City e tornare a vincere la Premier e che propone di inserire Emile Smith Rowe per abbassare la super clausola di Osimhen. Il Napoli attende che le offerte diventino reali, intanto prepara il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, che ha tentazioni nella Champions League da protagonista e che si cerca di convincere a restare in azzurro.”