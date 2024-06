Mandarini: “Per Osimhen ancora nessuna offerta. Per il dopo Di Lorenzo c’è un obiettivo chiaro”

Durante il programma Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Osimhen? La sua situazione è particolare, De Laurentiis ha preannunciato la sua partenza a gennaio. C’è una clausola molto alta, la situazione sembrava già chiusa, ma per il momento non sono arrivate offerte interessanti. Il mercato ed il giro delle punte non è ancora partito, si deve completare ancora il puzzle delle panchina d’Europa. Osimhen è un centravanti straordinario, se rimanesse al Napoli non credo Conte si dispiaccia, anzi. L’anno scorso arrivò un’offerta da 150 mln per Osimhen e non se ne fece niente. Al Napoli piace molto Gyokeres è non è difficile, ha fatto la differenza in Portogallo. Ha una clausola da 100 mln di euro, ma tutti gli attaccanti ce l’hanno. Al Napoli piace anche Guirassy dello Stoccarda che ha una clausola da 17 mln. Anche Dovbik ha una clausola da 40 mln, il Napoli lo segue da tempo e so che non piace solo al Napoli, ma anche all’Atletico Madrid. Bellanova? Dipende da cosa accadrà con Di Lorenzo che è tra i più forti al mondo. Conte vorrebbe blindare il capitano, lo ritiene fondamentale per il suo Napoli”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli