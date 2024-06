Passo d’addio: il Torino vuole il Cholito, al Napoli piace Buongiorno…

Ha più volte richiesto spazio, il Cholito, al secolo Giovanni Simeone. E, ovviamente, non gli si può dar torto. Quando la voglia è quella di giocare, è legittima. Poi, come tutto il Napoli, anche lui quest’anno è stato risucchiato dal buco nero delle non prestazioni. Ha comunque mercato. Ne scrive Il CdS: “Pretendenti ce ne sono, a cominciare dal Torino. La sua grinta, la sua garra ereditata da papà Diego, ben si sposa con la filosofia granata. Simeone ha un contratto in scadenza nel 2026 e sconti il Napoli non ne fa a nessuno, ma l’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno e, perché no, il Cholito potrebbe rientrare nella trattativa messa già in piedi dal ds Manna e da Adl che, al Toro, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus per il forte difensore italiano. L’unica certezza, al momento, è che la splendida storia d’amore tra l’argentino e il Napoli è al bivio. Quella con sua moglie, Giulia, invece continua a gonfie vele. Dopo la fine del campionato sono partiti per Los Angeles, dov’è cominciata la loro vacanza negli Stati Uniti, come documentato sui social. Un viaggio a stelle e strisce, un futuro sempre meno azzurro.”

