Nazionale Femminile – Italia-Norvegia, al ‘Mazza’ di Ferrara ingresso con “prezzo simbolico” per Under 18 e Over 65

Factory della Comunicazione

Ieri mattina la squadra ha sostenuto il secondo allenamento nel centro sportivo della SPAL. Su Vivaticket prosegue la vendita dei tagliandi per il match. Domani e dopodomani nella città emiliana nuova tappa della Carovana della Prevenzione di Komen Italia

Corsa e prove tattiche anti Norvegia nel secondo giorno di lavoro nel centro sportivo della SPAL. Tra sorrisi, intensità e cura dei dettagli, le Azzurre continuano a preparare il fondamentale match di qualificazione a EURO 2025 con la Norvegia, in programma martedì (ore 18.15, diretta su Rai 2) a Ferrara.

Dopo l’allenamento di questa mattina, le calciatrici avranno il pomeriggio libero per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista dell’appuntamento che potrebbe spostare gli equilibri del Gruppo 1 della Lega A. L’obiettivo della squadra è quello di centrare i tre punti, solo sfiorati nella gara disputata venerdì a Oslo, per scavalcare in classifica le scandinave e presentarsi con tre punti di vantaggio alle ultime due gare con Paesi Bassi (12 luglio) e Finlandia (16 luglio). Per riuscirci l’Italia di Andrea Soncin conta sul consueto calore della città emiliana, che ha sempre sostenuto e trascinato la Nazionale Femminile nelle sei gare disputate allo stadio ‘Paolo Mazza’ (il bilancio è di cinque vittorie e un pareggio).

I biglietti potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio della partita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il giorno della gara dalle 15.15 alle 19.15 aprirà anche il botteghino di via Cassoli, per dare la possibilità di comprare i tagliandi anche all’ultimo momento a pochi passi dallo stadio.

Under 18 e Over 65 potranno assistere al match pagando 1 euro, ingresso gratuito invece per i possessori del biglietto della finale della Coppa Italia tra Roma e Fiorentina, disputata a Cesena lo scorso 24 maggio.

KOMEN ITALIA. Oltre ad affrontare la Norvegia, le Azzurre a Ferrara scenderanno in campo anche per la prevenzione. Grazie alla collaborazione con la FIGC, lunedì 3 e martedì 4 giugno le unità mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia raggiungeranno la città emiliana con due nuove tappe, per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute e portare la prevenzione in zone in cui arriva con più difficoltà.

L’iniziativa offre due giornate di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali – mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 e ecografia senologica under 40 – e visite ginecologiche (per info e prenotazioni clicca qui).

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Inter), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

Il programma

Lunedì 3 giugno

Ore 16.30 conferenza stampa MD-1 CT + 1 giocatrice

Ore 17.30 allenamento ufficiale MD-1 Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (primi 15’ aperti ai media)

Martedì 4 giugno

Ore 18.15 gara ITALIA-Norvegia (diretta Rai 2)

A seguire scioglimento delegazione

Fonte: Figc