Conte, il mister “aggiustatutto”. Dalla Juve al Tottenham, tutte le tappe del nuovo allenatore del Napoli

Stava per rifarlo anche a San Siro, quando nel 2019 si siede sulla panchina dei rivali di sempre dell’ Inter . Deve affrontare la “sua” Juve, non riuscirà ad averne la meglio al primo anno ma solo nella seconda stagione da nerazzurro. Eppure il suo anno d’esordio non va male: 82 punti (2,16 di media) e secondo posto. Pone le basi per un successo che all’Inter mancava da un po’. Il capolavoro arriverà al secondo anno, prima dell’addio definitivo dopo appena due stagioni insieme.

L’ultima esperienza inglese sembra avergli tolto – almeno per un po’ – le stimmate dell’uomo dei miracoli. Il Tottenham che si ritrova tra le mani è una squadra da rivoltare e lui ci riesce in parte. Arriverà in corsa a novembre e riuscirà a mettere insieme 2 punti di media per gara in 28 panchine. I 56 punti finali gli varranno il 4° posto che sembrava un miraggio quando era arrivato mesi prima. Ma in quella zona di Londra il capolavoro non gli riesce: non chiuderà la stagione successiva, andando via senza successi.

I “CONTE” TORNANO?

Se lo sono chiesti in tanti in questi mesi. Anche in società. Perché come aveva detto lo stesso De Laurentiis qualche giorno fa in occasione di un convegno nel centro commerciale Jambo1: «Non bisogna ragionare da tifosi, ma fare le giuste valutazioni». E aveva ragione. Un club come il Napoli non può fare il passo più lungo di una gamba già solida che ha costruito in vent’anni di lavoro. Ma quanto hanno investito gli ultimi club di Conte al primo anno di gestione del pugliese? 101 milioni di euro la spesa della Juventus 2011: Vucinic (15) l’acquisto più caro con Matri, Vidal, Quagliarella e Lichtsteiner.