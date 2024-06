Cairo su Buongiorno: “E’ ambito da tanti ma ha un contratto. E noi non vogliamo cederlo”

Nel corso dell’evento “La notte della C“, in scena alla Triennale di Milano, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare di diversi temi, compresi quelli di mercato che vedono protagonista il difensore Alessandro Buongiorno, ambito da diversi club in Italia e all’estero. Fra questi figura proprio il Napoli: “È nella top 11 dei cinque campionati europei. Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione.

È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. Io lo adoro, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero”.