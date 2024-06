Serie B, Play Off, Finale, Ritorno, Venezia-Cremonese 1-0: Gytkjaer lancia i lagunari in Serie A

Il Venezia è l’ultima società a tagliare il traguardo della promozione in Serie A. I lagunari di Paolo Vanoli, terzi nella stagione regolare con il miglior attacco della cadetteria con 69 reti, vincono i play off, eliminando in semifinale il Palermo e battendo in finale la Cremonese, pareggiando all’andata allo Zini per 0-0, sfruttando poi il fattore campo, imponendosi di misura con la rete dello specialista, Christian Gytkjaer, al minuto 24.

Tutto il merito è ascrivibile allo statunitense Gianluca Busio che ha tranciato tutto il campo in velocità, servendo il danese davanti la porta. Per l’ex Monza non è restato altro che piazzare il pallone con il mancino, mettendo la rete nuemro 5 nei play off. Una giocata in apparenza semplice ma effettuata in caduta e osteggiata dai difensori della Cremonese, a protezione del portiere Saro.

A distanza di due anni, i veneti fanno ritorno in serie A, ridando vita al derby contro l’Hellas Verona. I tifosi arancioneroverdi, sperano in un campionato nettamente diverso rispetto all’ultimo, concluso con la retrocessione in seconda divisione, occupando l’ultimo posto in graduatoria.

VENEZIA – CREMONESE 1-0 (1-0)

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (80′ Altare); Candela (80′ A. Dembélé), Busio (59′ Lella), Tessmann, Bjarkason (80′ Andersen), Zampano; Pohjanpalo, Gytkjær (56′ Pierini). All.: Vanoli.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov (D. Ciofani), Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (71′ Falletti), Pickel, Castagnetti, Franco Vazquez (46′ Coda), Sernicola (86′ Quagliata); Buonaiuto (46′ Collocolo), Tsadjout. All.: Stroppa.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Gol: 25′ Gytkaer

Ammoniti: Franco Vazquez, Sverko, Idzes, Candela, Sernicola, Pickel, Ravanelli.

A cura di Domenico Rusciano

Fonte tabellino: eurosport.it