Serie C, Play Off, Semifinali, Ritorno, Benevento-Carrarese 2-2, L.R. Vicenza-Avellino 2-1: serata amara per le campane, la finale sarà Carrarese-L.R. Vicenza

Epilogo amaro tra le due campane impegnate nei playoff. Il Benevento e l’Avellino non riescono a ribaltare i risultati dell’andata e vedono sfumare l’obiettivo della promozione.

Factory della Comunicazione

Al Vigorito, nella prima frazione si portano avanti per 2-1 con le reti di Lanini al 18′ e di Talia al 35′, intervallate dal momentaneo pareggio di Finotto al 28′. Ma complice l’espulsione al di Viscardi, giunta allo scadere della prima frazione, la formazione prova ad opporre una strenua resistenza alle offensive toscane. Al 66′ la doccia gelata, Cicconi porta la partita in parità, estromettendo il Benevento dalla corsa alla Serie B, mentre la Carrarese e tutta la città di Carrara, sognano il salto in cadetteria, categoria che manca dalla stagione 1947-48, ben 76 anni fa!

Al Menti, il L.R. Vicenza elimina i lupi irpini ad un passo dalla finale. Dopo la gare dell’andata dove l’Avellino dilapidò ben 6 occasioni da rete, clamorosa quella di Marconi a porta praticamente sguarnita, il ritorno in Veneto vede i biancorossi imporsi di misura, con una rete per tempo, realizzate da Della Morte e Costa, rispettivamente al 14′ ed al 64′. Con il doppio vantaggio, sembrava una storia tutta in discesa, invece nel giro di due minuti la gara, riserva altri colpi di scena. Al 75′ Patierno riduce le distanze ed un minuto più tardi, Golemic termina la partita prima del triplice fischio finale, rendendo gli ultimi minuti molto nervosi. Alla fine i tifosi vicentini possono liberare la propria felicità, a 180′ dall’obiettivo stagionale.

Per le campane è tempo di recriminazioni per un’altra stagione negativa: tanti investimenti da ambo le parti ma ancora zero risultati. Si prospetta una lunga estate per le streghe ed i lupi, il progetto non decolla e la pazienza dei tifosi, rischia di vacillare. La serie B sembra ancora una meta non raggiungibile.

BENEVENTO – CARRARESE 2-2 (2-1)

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Berra, Meccariello, Capellini, Viscardi (68′ Bolsius); Pinato (68′ Agazzi), Talia, Nardi; Ciciretti (60′ Improta), Perlingieri (46′ Simonetti), Lanini (77′ Marotta). A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Karic, Kubica, Ferrante, Rillo, Starita, Terranova, Carfora. All.: Auteri

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro (86′ Illanes), Di Gennaro, Imperiale; Zanon (55′ Della Latta), Schiavi, Capezzi (55′ Belloni), Cicconi; Palmieri (75′ Morosini), Panico (86′ Zuelli); Finotto. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Capello, Boli, Di Matteo, Giannetti. All.: Calabro

Arbitro: Lovison di Padova.

Marcatori: 18′ Lanini (B), 20′ Finotto (C), 35′ Talia (B), 67′ Schiavi (C).

Espulso: Talia (B) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Talia (B), Ciciretti (B), Palmieri (C), Meccariello (B).

L.R. VICENZA – AVELLINO 2-1 (1-0)

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon (88′ Fantoni); De Col, Ronaldo (88′ Rossi), Greco, Costa; Proia (70′ Talarico); Della Morte (78′ Laezza), Pellegrini. Allenatore: Vecchi.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione (85′ Marconi), Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero (91′ Dall’Oglio), D’Ausilio (57′ Ricciardi), Liotti (65′ Rocca); Gori (65′ Russo), Patierno. Allenatore: Pazienza.

Arbitro: Valerio Crezzini sez. Siena

Marcatori: 14′ Della Morte (V); 64′ Costa (V); 75′ Patierno (A)

Ammoniti: 31′ Proia (V); 33′ Gori (A); 38′ Della Morte (V); 59′ Patierno (A); 62′ – 80′ Armellino (A); 76′ Palmiero (A); 93′ Marconi (A)

Espulsi: 76′ Golemic (V); 80′ Armellino (A)

Fonte tabellini: ilcorrieredelpallone.it

A cura di Domenico Rusciano