Kvaratskhelia, previsti nuovi colloqui: Napoli pronto al rialzo

In casa Napoli si monitora la situazione relativa a Khvicha Kvaratskhelia visto l’interesse del PSG che ha messo il talento georgiano nei suoi radar. Il club azzurro non vuole provarsi del suo 77. In merito alle intenzioni del club partenopeo scrive l’esperto di mercato Nicolò Schira su X:

“Il Napoli è pronto ad aumentare l’offerta a 5,5M/anno fino al 2029 per trattenere Khvicha Kvaratskhelia e convincerlo a restare e a prolungare il contratto. Conte considera Kvara un potenziale top player mondiale. Previsti nuovi colloqui tra Manna e il suo agente nei prossimi giorni”

&

#Napoli are ready to increase their bid to 5,5M/year until 2029 to keep Kvicha #Kvaratskhelia and to convince him to stay and to extend the contract. #Conte considers Kvara a potential world top player. Expected new talks between Manna and his agent in the next days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024