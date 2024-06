Kvara-Napoli, l’ombra del PSG fa paura, ma l’arrivo di Conte potrebbe cambiare tutto

Il PSG vuole Kvicha Kvaratskhelia e ha offerto al Napoli 110 milioni di euro pur di accaparrarselo. L’ombra del club francese fa paura, ma l’arrivo di Conte potrebbe cambiare le carte in tavola, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Anzi, nuovo inizio: perché l’ombra del Paris Saint-Germain fa paura e spaventa in maniera direttamente proporzionale all’insoddisfazione contrattuale dell’illusionista georgiano, ma Antonio Conte ha una fama che lo precede e richieste che nella fattispecie hanno preceduto la firma e l’investitura ufficiale a prossimo allenatore del Napoli. Sì. E per lui, Khvicha, è un punto fermo e imprescindibile per il futuro, non ha alcuna intenzione di farne a meno. De Laurentiis ha preso atto di una storia già letta – per altro in armonia con la sua linea – e così il ds Manna ha riaperto il fronte delle trattative per il rinnovo con l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli: sul tavolo un prolungamento fino al 2029 – di due anni – con ingaggio più che raddoppiato. Al vaglio anche l’ipotesi di una clausola rescissoria in stile Osi. Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di accordarsi, anche se per il momento c’è ancora una distanza da colmare”.

