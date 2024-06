Galà di beneficenza di due campioni

I fratelli Cannavaro e Ferrara a un gala organizzato dalla Fondazione da loro creata nel 2005I fratelli Cannavaro e Ferrara a un gala organizzato dalla Fondazione da loro creata nel 2005

Factory della Comunicazione

È da diciannove anni che Cannavaro e Ferrara , difensori che hanno fatto la storia del calcio italiano, vanno a segno nel sociale. Nella primavera 2005 Ciro diede l’addio al calcio al San Paolo, un evento che rappresentò il ritorno di Maradona nella sua Napoli. In campo c’era anche Cannavaro, che un anno dopo avrebbe alzato al cielo la Coppa del mondo dopo la vittoria ai rigori contro la Francia. Un lungo e proficuo percorso, quello della Fondazione Cannavaro Ferrara: 75 progetti sociali sostenuti in favore di 13mila giovani, 100 eventi di beneficenza, oltre 3 milioni di euro raccolti. Prossimo appuntamento a Napoli martedì con Fcf Summer Charity Party 2024 al Club Partenopeo di via Coroglio.

I MINORI A RISCHIO

Cannavaro e Ferrara hanno deciso di dedicare il loro impegno, supportati dai fratelli Paolo e Vincenzo, ai giovani. E stavolta scendono in campo per gli ospiti della “Locanda di Emmaus”, un’oasi di speranza per i minori a rischio di Ercolano, fondata nel 1999 da padre Pasquale Incoronato . Cento ragazzi ospiti ogni giorno in una struttura dove vi sono supporto scolastico, attività ludico-ricreative, formazione al lavoro e sostegno alle famiglie. Qui padre Pasquale, grande tifoso del Napoli e amante dello sport, riuscì a far giocare insieme i figli di clan camorristici rivali: compagni di squadra, o avversari soltanto in campo.

L’obiettivo di questa raccolta fondi è realizzare un workshop per venti ragazzi adolescenti, fornendo strumenti e conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro. Un’ulteriore spinta per chi frequenta questa struttura in via Aldo Moro, nata 25 anni fa e successivamente ampliata con un ex centro sportivo in disuso preso in affitto dal Comune di Ercolano, diventato piazza di spaccio e cimitero della camorra. Grazie a quanto sarà possibile raccogliere nella serata di martedì verrà creato un laboratorio, sostenendo l’acquisto dei materiali e i costi di gestione.

LA FESTA GLAM