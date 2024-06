“Di Lorenzo ama Napoli. Non mi spiego la sua scelta”

Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli: lo sostiene il suo procuratore, Mario Giuffredi, che risponde colpo su colpo ai comunicati del club partenopeo, secondo cui il capitano non sarebbe considerato in vendita, ribadendo come sia stata proprio la società, attraverso le parole di Giovanni Manna nel confronto avuto con il terzino pochi giorni prima, ad affermare di volerlo cedere in caso di offerta conveniente. Ne è nato un vero e proprio “caso” che sta facendo molto parlare di sé in queste ultime settimane. Carlo Alvino non riesce a spiegarsi ciò che è accaduto, come si apprende dal post pubblicato sul suo account ‘X’ personale: “L’affetto ed il rispetto che porto nei confronti del capitano del terzo scudetto, Giovanni Di Lorenzo, è immenso… non dimenticherò mai lo straordinario regalo ricevuto la sera di Napoli-Inter dopo un suo fantastico gol… e non sarà certo un’annata balorda (di tutti) a cancellare sentimenti e ricordi… anche perché so bene l’amore che questo ragazzo ha per Napoli, il Napoli ed i napoletani… per questo non riesco a dare una spiegazione plausibile a quello che sta accadendo… Speriamo prevalga in tutti il buon senso e l’amore per il Napoli… il finale è ancora tutto da scrivere? Ai posteri l’ardua sentenza” ha concluso il giornalista.

