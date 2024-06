“CONTE C’E’ IL GIORNO” – Il contratto è sul tavolo, si firma fino al 2027

Il tecnico e DeLa rientrano oggi: si firma tra mercoledì e giovedì

Factory della Comunicazione

Anche Gyökeres celebra Antonio

Ancora 72 ore il countdown dell’era Conte Like social della punta che piace al Napoli

N a poli, la città e il suo popolo, intanto sono in fibrillazione totale: l’arrivo di Conte in panchina ha spazzato in un clic via le tossine della delusione e gli atomi dell’indifferenza generate dalla paradossale stagione appena conclusa. Il signor Antonio come un interruttore: luci spente, luci accese. Che poi diventeranno della ribalta quando arriverà l’annuncio ufficiale, il caro e vecchio tweet di Adl che oggi si chiama X. Ma cosa importa? Conte e De Laurentiis si sono concessi una mini vacanza, uno in Italia e l’altro alle Baleari, ma oggi torneranno rispettivamente a Torino e a Roma: il giorno delle firme è in agenda tra mercoledì e giovedì, anche perché il martedì non ci sposa esattamente come il venerdì, ma l’accordo è ormai totale, completo, azzurro e tra un attimo sarà il Napoli di Conte. O anche Antonio, Conte di Napoli.

Fonte: CdS