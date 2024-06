ULTIM’ORA – Ritiro Castel di Sangro, dal Napoli chiesta una modifica alla data di chiusura: le motivazioni

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il Napoli avrebbe inoltrato al Comune di Castel di Sangro una richiesta per anticipare la data di chiusura del ritiro nella cittadina abruzzese, che prenderà il via il prossimo 25 luglio. Alla base di ciò, la necessità di dover disputare il turno preliminare di Coppa Italia, in programma nel weekend del 10-11 agosto.

Di seguito la nota:

Factory della Comunicazione

“L’arrivo del Napoli a Castel di Sangro è fissato per il 25 luglio, la fine del ritiro potrebbe cambiare per via della Coppa Italia“. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo sangrino, Angelo Caruso, a proposito del rito estivo della squadra partenopea a Castel di Sangro. Il Napoli inizialmente doveva lasciare la cittadina abruzzese il 10 agosto ma, a causa della Coppa Italia, la permanenza in Alto Sangro si accorcerà almeno di un giorno.

In mattinata infatti il club ha comunicato, tramite una nota indirizzata al Comune, che il ritiro estivo in Abruzzo si chiuderà il 9 agosto. Lo scorso anno, nel comune di Castel di Sangro, sono state registrate circa 140 mila presenze in circa due settimane di ritiro estivo degli ex campioni d’Italia. I numeri parlano di 7.500 accessi solo per gli allenamenti, 10 mila tifosi al giorno per strappare un selfie con la coppa dello scudetto, ed un incremento del 30 per cento sul mercato immobiliare del comune abruzzese. Il Napoli, nelle due settimane di ritiro in Alto Sangro, aveva svolto quattro amichevoli e allenamenti a cadenza quotidiana nello stadio Patini”.