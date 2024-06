Qualificazioni Euro 2025 – Le azzurre sfiorano il colpo a Oslo, Soncin in piena corsa

NORVEGIA 0 – ITALIA 0

Una risposta da squadra vera. L’Italia Femminile sfiora il colpaccio a Oslo nella terza partita valida per il girone di qualificazione a Euro 2025 e resta in piena corsa per il pass diretto per il torneo continentale che andrà in scena la prossima estate in Svizzera. Minuto 96 di una partita bloccatissima: Bonfantini va al tiro in diagonale e quasi sulla linea Harviken spazza via il pallone colpendo in pieno la traversa. Traduzione: niente gol e alla fine le azzurre si prendono un punto in tandem con la Norvegia, piazzandosi in classifica al secondo posto a quota 4 punti, in attesa del replay in agenda martedì prossimo a Ferrara. In vetta al girone adesso c’è l’Olanda (6 punti) che ieri sera ha battuto la Finlandia (3 punti).

A TESTA ALTA. L’undici di Soncin esce a testa alta da un confronto che sulla carta era molto complicato. I rischi di andare sotto ci sono stati, soprattutto quando si è accesa Graham Hansen, la stella del Barcellona. Ha aiutato poi la mira sballata di Terland, Ildhusoy e Harviken, che hanno avuto tre occasioni per fare male a Giuliani. Le scelte di Soncin sono state azzeccate, anche i cambi hanno funzionato: Dragoni e Bonfantini hanno dato vivacità alla manovra in un momento delicato. Proprio l’attaccante dell’Inter stava per firmare l’impresa in pieno recupero. La traversa ha detto di no. L’Italia, comunque, ha dimostrato di non essere inferiore alla Norvegia, che nel secondo tempo ha spedito in campo Hegerberg, bomber del Lione capace di segnare in Francia 233 gol in 194 presenze complessive.

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstand 6; Bjelde 6 (11’ st Thorisdottir 6) Nergsvand 6,5 Harviken 6,5 T. Hansen 6,5 (45’ st Saevik sv); Boe Risa 6 (17’ st Naalsund 6,5) Engen 6,5 Reiten 6; G. Hansen 7 Haug 5,5 (17’ st Hegerberg 5,5) Ildhusoy 5 (1’ st Terland 6). A dis p.: Mikalsen, Pettersen, Gaupset, Kielland, Leonhardesen-Maanum, Mjelde, Ostenstad. Ct: Grainger 6.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani 6,5; Di Guglielmo 6,5 Linari 6 Lenzini 6 Bartoli 6 (34’ st Salvai 6); Greggi 6 (18’ st Dragoni 6,5) Caruso 6 (34’ st Giugliano 6) Galli 6,5; Bonansea 5,5 (18’ st Bonfantini 6,5); Cantore 6 (25’ st Catena 6) Giacinti 6. A disp.: Baldi, Shoffenegger, Boattin, Severini, Bergamaschi, Beccari, Girelli. Ct: Soncin 7.

ARBITRO: Frappart (Fra) 5.

AMMONITI: Galli (I).

NOTE: spettatori 10.000 circa. Angoli: 5-4 per la Norvegia. Recupero: pt 1’, st 6’.

Fonte: CdS