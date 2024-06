Napoli/Di Lorenzo: si va verso il braccio di ferro

«Di Lorenzo è legato al Napoli fino al 2028? Ma i contratti lasciano il tempo che trovano, altrimenti dovrei dirvi che quello di Mario Rui scade tra due anni e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, resta qui altri due anni. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo, vuol dire prendere un impegno che a volte può anche andare in direzioni diverse. E poi nel calcio ho imparato che non bisogna mai tenere i giocatori controvoglia. Basta vedere cosa è successo lo scorso anno…». Le parole, dal CdS, di Mario Giuffredi, procuratore del capitano del Napoli. E di sicuro, come afferma, i contratti non sono un “ergastolo”, ma bisogna essere in due per “renderli vani”. E stando alla risposta del club «Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione» è sempre più probabile un braccio di ferro tra società e giocatore. Bisogna aggiungere, per dovere di cronaca, che il terzino del Napoli è corteggiato dalla Juventus.

