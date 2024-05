Mutti, all.: “Certo non vedere i Campioni d’Italia in Europa fa girare le scatole”

Bortolo Mutti, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Antonio Conte è una scelta orientata ad un progetto di lunga gittata, verrà con garanzie sicure e la possibilità di essere un condottiero importante per una piazza come Napoli. A De Laurentiis va riconosciuto di aver fatto un passo economico importante, l’organico andrà rivitalizzato più che rifondato e Conte è l’ideale per questo. Dal punto di vista tattico i giocatori in organico per giocare a tre ci sono, Antonio andrà sulle certezze che ha saputo esaltare in questi anni, in ogni caso comunque il suo carattere, la sua determinazione saranno fondamentali. Certo non vedere i Campioni d’Italia in Europa fa girare le scatole, se guardiamo al lato positivo e pensiamo alla settimana tipo, per il Napoli potrebbe anche essere un vantaggio, fermo restando che i confronti internazionali ti fanno diventare grande. Comunque, lavorare per tutta la settimana senza “distrazioni” sarà utilissimo e penso all’Atalanta: Scamacca ad inizio stagione sembrava perso, ora è un giocatore ritrovato e sarà determinante anche agli Europei, il lavoro di Gasperini è stato fantastico. Ecco, la stessa cosa potrà fare anche Conte a Napoli, ne sono certo. Non so se saranno da scudetto, ma gli azzurri li vedo certamente protagonisti. Il mercato? Sarà un bel lavoro, non andrà rivoltata la squadra, ci saranno innesti importanti ed altri giocatori che andranno rimotivati”.

