Le Parisien – I dirigenti del PSG hanno concordato che Kvara è la priorità per il prossimo mercato

“Il PSG inaugurerà una nuova era quest’estate con la partenza di Mbappé al Real Madrid. Pur essendo consapevoli della difficoltà di sostituire un giocatore del genere, i dirigenti hanno concordato che Kvara è la priorità del PSG per il prossimo mercato. Il club non cerca un attaccante di punta, ma piuttosto un’ala che sappia giocare a sinistra, destro di piede, come lui. Tra il PSG e gli agenti di Kvara c’erano già stati dei colloqui qualche settimana fa a Roma. Luis Campos si è recato a Roma per incontrare l’agente Mamuka Jugeli ed è chiaro che il giocatore e il suo entourage non siano indifferenti a questo progetto. A Parigi potrebbe assumere una nuova dimensione nonostante la concorrenza di Bradley. Con la partenza di Mbappé il PSG ha molto budget per fare mercato e sarà pronto a fare grandi investimenti. Ma quanto per Kvara? Sappiamo che De Laurentiis sarà duro negli affari… Penso che il PSG possa spendere fino a 80-90 milioni per Kvara, ma immagino che non basterà a convincere il Napoli, che vuole fare di lui la sua stella. Il PSG e il Napoli hanno un buon rapporto, ma credo che sarà un’operazione difficile. Il club vuole davvero ingaggiare Kvara, che a Parigi potrebbe guadagnare uno stipendio eccezionale. Uno stipendio che al Napoli, per esempio, non guadagnerebbe mai. Oggi è lui il giocatore che il PSG vuole ingaggiare, molto più di Osimhen, visto che al momento non cerca più un top attaccante. Vuole riporre la loro fiducia in Kolo Muani e Gonçalo Ramos, acquistati la scorsa stagione. Hanno fatto grandi investimenti e ora preferiscono dargli tempo piuttosto che scommettere 100 milioni su Osimhen, che secondo me non è quello che vuole neanche Luis Enrique…”.