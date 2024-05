La nuova vita di Raspadori: l’Italia a Euro 2024 e l’arrivo di Conte

Parola d’ordine riscatto. Per se stesso, per la maglia azzurra ed anche per l’Italia che dovrà difendere il titolo di campione d’Europa. Da domani comincia l’avventura con la rappresentativa azzurra anche per Giacomo Raspadori. Non è stata una stagione entusiasmante per il Jackpot che nelle fila del Napoli quest’anno ha raccolto poco sia sul piano personale, sia su quello di squadra. Del resto la classifica del club di De Laurentiis fotografa in maniera impietosa la situazione.L’attaccante ha anche provato a invertire l’inerzia di un campionato che appariva già segnato, ma non è riuscito a farlo fino in fondo. Pochi, troppo pochi, i 5 gol stagionali (sei, considerando anche il golden gol in Champions a Berlino contro l’Union) per l’ex Sassuolo che ora punta l’Europeo in Germania per mandare un messaggio a Conte, allenatore in pectore del Napoli. Il Ct Spalletti lo conosce bene e lo porterà con se nella spedizione azzurra in terra teutonica. Nello scacchiere tattico dell’Italia, Raspadori dovrebbe giocare come seconda punta. Al fianco di uno tra Scamacca e Retegui, tanto per intenderci.

Factory della Comunicazione

E comunque in maniera sostanzialmente diversa rispetto a quanto fatto finora con il Napoli. Così come quando c’era Spalletti alla guida del club di De Laurentiis.

Raspadori farà di tutto per mettersi in mostra con la Nazionale e presentarsi nel migliore dei modi all’Europeo e poi ai nastri di partenza con il Napoli. L’arrivo di Conte del resto, che è quasi un integralista della difesa a tre con due riferimenti offensivi, gli spiana la strada per un impiego certamente più idoneo alle sue caratteristiche.

E chissà che anche Spalletti, con la Nazionale, non possa adottare un atteggiamento tattico simile. Si vedrà. Per il momento Raspadori si concentra per portare l’Italia il più in alto possibile all’Europeo in Germania.

Fonte: Il Mattino