“In Italia solo ADL ha potuto ingaggiare Conte. Suo ritorno notizia positiva per tutto il nostro calcio”

Nel corso del suo intervento durante Calciomania, Enrico Varriale (giornalista) si è soffermato anche sul Napoli che verrà nella prossima stagione.

“I fondi di investimento hanno il compito di far avere soldi a chi investe soldi lì. Io sono curioso della situazione dell’Inter, anche col rinnovo di Lautaro Martinez.

Conte in Italia se l’è potuto permettere solo Aurelio De Laurentiis. Anche quando si parlava di Gasperini, non ho mai creduto ci fosse un testa a testa.

Non credo che De Laurentiis abbia utilizzato Gasperini o viceversa. Conte in Italia non può essere messo in concorrenza con nessun allenatore.

Sono molto curioso di sentire la prima conferenza stampa di Conte. Già da lì si capirà la differenza tra un allenatore carismatico e quello che si è vissuto l’anno scorso a Capodimonte. Ci sono le categorie nella vita, anche per quanto riguarda gli allenatori.

Le scelte di Mazzarri e Calzona avevano un senso solo se avevi tra le mani uno come Conte. Poi De Laurentiis ha deciso di fare all in su Conte.

È importante l’avvento di Conte a Napoli perché viene a Napoli con molta voglia e da uomo del sud. L’asse della Serie A si è spostato al Nord. Il Napoli ha interrotto la dittatura di Inter, Milan e Juventus dopo 20 anni. Per chi legge le sorti del pallone italiano dovrebbe vederlo come fatto positivo.

Spalletti quando eravamo in vacanza ad Ischia ed era allenatore della Roma mi disse che sognava di venire ad allenare il Napoli”.