Il Mattino – E’ fatta per Conte, scelta anche la location per la presentazione

Sembra questione di ore per l’ufficialità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, anzi, Il Mattino dà i dettagli anche della location per la presentazione. “Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì. Tutto fatto, insomma. Anche perché Conte ha una fretta matta di iniziare la sua avventura in azzurro alla luce del sole, ha sposato Napoli e il Napoli con un entusiasmo da ragazzino e ha dato mandato ai suoi legali di non spingere troppo per clausole in uscite, cavilli e così via. È pienamente convinto che Napoli sia la piazza giusta per lui e vuole aprire un ciclo. Perché, dopo aver sentito ancora una volta pochi giorni fa De Laurentiis, è sempre più convinto che lui e il Napoli abbiamo la stessa ambizione e la stessa fame.

Factory della Comunicazione