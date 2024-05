Il Mattino – Conte-Napoli, importante l’apporto di Manna, ma c’è altro

Il Napoli potrebbe ufficializzare a ore l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, si limano gli ultimi dettgali che riguardano il contratto, e l’apporto del nuovo ds, Giovanni Manna, è stato importante nell’operazione, ma non solo, come sottolinea Il Mattino. “La presenza di Giovanni Manna è stata un incentivo importante. Ma la chiave di tutto è il piano di rilancio che ha illustrato De Laurentiis nei minimi particolari e a più riprese: Conte ne è rimasto stregato. Conte sbarca al Napoli da superstar, da allenatore tra i più ricercati in Europa, dopo aver arricchito il suo curriculum con la Nazionale italiana e la Premier conquistata al Chelsea e gli scudetti con la Juventus e l’Inter.

Factory della Comunicazione

Il Napoli si sta preparando a investire su di lui quanto per un top player in attacco. Con Antonio in panchina De Laurentiis si garantisce un altro condottiero solitario, come Spalletti: zitti e muti, comanda lui e basta. E i calciatori, quelli che resteranno, lo capiranno soprattutto dalla gerarchia degli stipendi: sarà il leccese il più pagato al Napoli dopo che anche Osimhen andrà via. Vuole essere il capo supremo del progetto. E lo sarà. “ L’operazione Conte ” costerà al Napoli una sessantina di milioni di euro.