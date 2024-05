Fabio Lupo elogia Manna e Conte

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo: “Conte può rilanciare subito questo gruppo, senza rifondazioni o che altro. Il blocco Napoli è già importante e non sarà una sola stagione a buttare via tutto. La stagione vera è stata quella di due anni fa, quella dello Scudetto. Ora potrebbe avere motivazioni ancora più grandi. Conte sa come stimolare e toccare le corde giuste dei suoi giocatori. Con una guida tecnica forte, il Napoli può tornare sin da subito in alto. Situazione Kvara? Da direttore sportivo, è una situazione rognosa da gestire. Bisogna anche comprendere i veri umori del calciatore. Se ha già la testa a Parigi, è meglio lasciarlo andare e prendere un sostituto con i soldi della sua cessione. Aggiungendo, poi, quella di Osimhen, il Napoli avrebbe le risorse per fare un doppio colpo importante. L’importante è la motivazione del calciatore: se deve restare al Napoli solo per qualche milione in più, meglio che si interrompa il rapporto. Manna? Che De Laurentiis possa lasciare pieni poteri a qualcuno, mi risulta incredibile (ride ndr)… Ha le competenze giuste per essere subito incisivo, soprattutto nei consigli. Cosa farà il mio amico Meluso? Mauro ripartirà da un progetto dove possa tornare al 100% le sue qualità e le sue competenze. A Napoli ha avuto una stagione difficile, dove non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto e potuto”.

