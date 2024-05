Conte ha blindato il georgiano e Di Lorenzo: li vuole a ogni costo

Factory della Comunicazione

Il ds Manna lavora su Buongiorno e valuta Lukaku se Osi andrà via

Prezzi alti per Sudakov e Gyökeres kvara 110 milioni di no

Il Psg aumenta l’offerta ma per il Napoli è incedibile

I l ds Manna si tuffa nel mercato: l’investitura ufficiale di Antonio Conte è dietro l’angolo, il conto alla rovescia è già cominciato e si ragiona finanche sulla presentazione, e così il responsabile dell’area sportiva può cominciare a dedicarsi interamente alla costruzione della squadra. Fianco a fianco con il tecnico, certo: piani condivisi, strategie comuni, c’è il nuovo Napoli da varare. Un gruppo che, secondo le indicazioni di Conte, non potrà e non dovrà prescindere da una serie di uomini ritenuti incedibili, fondamentali: Khvicha Kvaratskhelia è uno di questi, probabilmente il capofila per talento e prospettive, un mago secondo la definizione ammirata di Osimhen. Ecco, tanto per restare in tema: il club azzurro, per lui, ha smaterializzato con lo schiocco delle dita un’offerta da 110 milioni di euro del Psg. Un rilancio, con ritocco. I francesi sono a caccia grossa di ragazzi volanti, in grado di aiutare a colmare il vuoto creato dall’addio di Mbappé: la linea del Napoli, però, è chiarissima, Kvara non si tocca, sarà un pilastro del progetto-Conte, e ora non resta che ravvivare la questione rinnovo. Anche Di Lorenzo è un uomo, un giocatore, un capitano che il futuro tecnico ritiene imprescindibile: ha chiesto la cessione, è vero, ma l’allenatore non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare e farà il possibile e l’impossibile per fargli cambiare idea.

Fonte: CdS