Conte forse riuscirà a fare cambiare idea a DI Lorenzo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex Napoli: “Conte non è solo 3-5-2, si è fatto conoscere con moduli spregiudicati come il 4-2-4. Poi è chiaro, ha avuto altre propensioni nell’ultimo anno, ma dipende molto dalla rosa a disposizione. A Napoli avrà un parco giocatori indottrinato per la difesa a 4, ma non è detto che non stravolga l’undici. Quando poi si muove la palla in campo, contano i principi di gioco più che i numeretti del modulo. Kvara giocherà nel tandem d’attacco con Conte? Il divano va sempre messo in salotto, perché se viene messo in cucina qualcosa non va (ride ndr)… Ma poi non sarei così convinto che sarà il 3-5-2 il modulo che Conte utilizzerà al Napoli. Al Tottenham ha giocato col 3-4-3 e per un’ala come Kvara cambierebbe poco. Napoli da rifondare? È fondamentale dare continuità al gruppo, anche dopo un’annata simile. Conte sarebbe l’ennesimo allenatore nuovo, ma è importante che i ragazzi continuino a conoscersi fra loro. Tanto basta poco poi ad adattarsi in campo. Non stravolgerei la rosa, a meno che non ci sia la necessità di dare ricambio forzato ai reparti. Il gruppo del Napoli, ad oggi, è già forte e competitivo se rimesso in piedi a dovere. Di Lorenzo? Difficile commentare. Quando arrivano allenatori come Conte, si portano dietro un alone magico e tanto entusiasmo. Magari riuscirà a far cambiare idea al calciatore. Di Lorenzo è un ragazzo per bene ed un professionista, quindi non impiegherebbe troppo a riaccendere il proprio amore per Napoli. Anzi, per essere arrivato lui ad un’esasperazione simile, significa che nello spogliatoio della squadra si sarà vissuto la qualunque”.

Factory della Comunicazione