Conte al Napoli? La preferenza per l’ex Di Napoli sta all’estero

Ai microfoni di News.Superscommesse.it Arturo Di Napoli, soprannominato “Re Artù”. L’ex calciatore, in quest’intervista, ha trattato diversi temi, soffermandosi sulle squadre che hanno contraddistinto la propria carriera, tra cui Salernitana, Palermo e Venezia, quest’ultima ancora in corsa per ottenere la promozione in Serie A. In questo estratto, poi, Di Napoli si esprime sulla possibilitá di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Infine, il tema caldo di questi ultimi giorni è il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina di una sua ex squadra: il Napoli. È il nome giusto per ripartire oppure avresti preferito qualcun altro?

“Antonio Conte non si discute e la storia parla per lui. Io, però, avrei optato per Roberto De Zerbi per dare continuità al percorso fatto in questi anni”.