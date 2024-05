Pacchioni, RTL 102,5: “Futuro Di Lorenzo? Bisogna vedere quanto grave è stato lo strappo con la società”

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto NUovo Sport Show. “Conte-Napoli mi sembra un matrimonio tra grandi divi, che possono vivere un amore infinito, ma che poi possono cadere in tentazione… Sia lui che De Laurentiis sono due persone poco inclini al passo indietro ed il conflitto sembra dietro l’angolo. Quello che dovrà fare da stimolo a Conte è la sfida caratteriale: tutti sostengono che litigherà facilmente e lui proverà a far ricredere tutti. Vuole sfidare sé stesso per migliorare il gruppo e il suo rapporto con la società. Al Napoli, poi, può rilanciarsi anche per un top club futuro. Conte senza coppe farà rendere al meglio la sua squadra, è bravissimo nel prendere una squadra medio-alta e a farla diventare altissima. E non per forza con giocatori di prima fascia. Seguivo l’Italia agli Europei del 2016, mi ha colpito come martellava il gruppo finché gli allenamenti non erano perfetti. Molti arrivavano fuori orario pranzo, perché è un perfezionista quando ha tempo per lavorare. Al Napoli non farà sconti a nessuno: che ci sia Kvara o chi altro davanti a lui, Conte è uno che dà spazio al merito. Bisogna lavorare duro per stare in campo, con lui non esistono titolari garantiti. In quella Nazionale vennero fuori i gregari che davano tutto in settimana. Futuro Di Lorenzo? Bisogna vedere quanto grave è stato lo strappo con la società. Se ha deciso che è finita davvero, neanche Conte gli farà cambiare idea. Nell’ottica contiana, però, potrebbe essere un valore in più non avere il capitano dello Scudetto. Aiuterebbe a responsabilizzare il gruppo ancor più”.

