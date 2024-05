Oscar Campano del calcio: una serata indimenticabile anche nel ricordo di Alessandro Sacco

La prima persona da ringraziare è Nello Odierna che con il 20esimo Oscara Campano del calcio ha confermato che la stima degli addetti ai lavori non era stato un evento occasionale.

Factory della Comunicazione

Estendere poi il premio alle personalità di tutti i settori ha dato ancora più lustro all’evento. La presenza del Vice Direttore della Rai Antonello Perillo e dell’ex sindaco De Magistris ne è una conferma. Io estendo i miei ringraziamenti (non vorrei dimenticare nessuno) in primis a Maurizio Nicita che è venuto da Catania anche per far presente il suo rammarico di non aver conosciuto e frequentato a fondo Alessandro esaltandone le doti professionali.

Francesco Molaro che ha avuto per anni Ale in trasmissione e che gli ha dedicato una parte del premio. L’amico e a suo tempo nostro collaboratore Ciro Novellino. Cn24 per la bella intervista. Bruno Gaipa di Radio Punto Nuovo. Antonello Perillo per aver definito Alessandro un professionista di “altri tempi”. I miei due cognati Rosaria e Pasquale che mi hanno aiutato ieri sera a non crollare per le emozioni. Ringrazio Dio per avermi dato il “DONO” di avere avuto un figlio come Ale.

Pino