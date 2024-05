Vittorio Tosto: “Di Lorenzo deve mettere in primis la riconoscenza verso il club”

L’ex calciatore, oggi agente Vittorio Tosto, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Vittorio Tosto:

“Di Lorenzo? Lo conosco da sempre, l’ho visto crescere. Quando era a Matera gli sono molto vicino da diversi punti di vista e lo portai ad Empoli nell’ultimo giorno di mercato. Lui nel momento di esplosione decise di cambiare agente, per cui pensate come ci sono rimasto. La riconoscenza nel mondo del calcio non esiste, ma io insegno a mio figlio i valori di un tempo. Poi c’è gente come Berardi che non ha mai lasciato il Sassuolo, Buongiorno ha detto di no all’Atalanta perchè è il capitano del Toro. Per me, chi indossa la fascia di capitano del Napoli è come se indossasse una corona, è come se fosse un re. Di Lorenzo e Meret fanno parte della famiglia Napoli e devono mettere, in primis, la riconoscenza verso il club“.