Repice: “Conte? Se fossi un tifoso del Napoli sarei al settimo cielo”

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, è intervenuto durante la trasmissione Tiro a Giro su Radio Amore Campania, parlando del futuro della panchina del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Francesco Repice:

“Avrei potuto mandare un messaggio ad Antonio che conosco bene per la sua parentesi sia alla Juve che in Nazionale, ma in questi casi bisogna osservare un minimo di delicatezza e riserva nel rispetto dei protagonisti interessati. Nel mezzo di una trattativa così importante ci vuole un minimo di galateo giornalistico. Però, per come lo conosco io, Antonio Conte è una garanzia e Napoli può essere per lui una di quelle piazze dove lui può accendere tutto. Napoli e Conte son fatti l’un per l’altro. Se fossi un tifoso del Napoli sarei al settimo cielo per questa scelta del presidente.

Personalmente la partita in casa con l’Atalanta e la partita di Champions contro l’Ajax per me sono state due partite sensazionali. In quelle sfide il gerorgiano è stato devastante, è stato meraviglioso vederlo e commentarlo. Io adoro vedere i grandi calciatori e Kvara è uno di questi.

Il tifoso da esterno immagina che tutto all’interno di uno spogliatoio sia come una famiglia dove si va d’amore e d’accordo ma in realtà come ci raccontò anni fa Di Bartolomei accadde l’esatto opposto. Ci sono i gestori ossia allenatori e dirigenti che tengono in riga tutti. Ricordiamo che parliamo di ragazzi giovani al di sotto dei 30 anni che vivono un tipo di vita e con una mentalità che è totalmente diversa da quella del resto del mondo. Tenere unito uno spogliatoio di calcio vi assicuro che è difficilissimo. Fin quando i risultati sono dalla tua i litigi o i malesseri vengono messi sempre da parte”.