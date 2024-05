Martino: “Conte è una garanzia, vedo un Napoli proiettato tra le prime della classifica”

Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Carmine Martino:

“Di Lorenzo? Credo che con una bella chiacchierata con Conte si possa riparare tutto. Chiesa? Per le finanze del Napoli credo sia difficile, ma a me piace un sacco. Il Napoli già sta facendo uno sforzo enorme per Conte e quindi non mi aspetto uno come Chiesa che guadagna un po’ di soldi e non è più un ragazzino. Conference League? Il Napoli avrebbe avuto le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione.

Il Napoli ha una rosa tale per poter fronteggiare gli impegni infrasettimanali. Il Napoli ha fatto di tutto per non andarci in Conference, la Fiorentina stasera la potrà alzare la coppa e sarebbe un gran risultato anche per Italiano che mi sarebbe piaciuto vedere sulla panchina del Napoli.

Chissà cheDe Laurentiis non l’abbia tenuto bloccato in attesa di una risposta di Conte. Conte è garanzia di alto livello, vedo un Napoli proiettato tra le prime della classifica. Qualcuno ricorda che con Ancelotti il Napoli non fece bene, ma secondo me con Conte andrà diversamente”.